Хоккеист "Спартака" Голдобин рассказал, что ему тяжело играть без травмированного Морозова

Морозов получил травму 16 ноября и выбыл до конца года

ТАСС, 26 ноября. Нападающий Иван Морозов является важной частью первой тройки московского хоккейного клуба "Спартак", поэтому его травма серьезно повлияла на игру команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий "Спартака" Николай Голдобин.

16 ноября Морозов получил травму в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева" (6:2). Позднее главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что Морозов выйдет на лед не раньше января 2024 года.

"Без Вани тяжело, не скрою. Он важная часть нашей тройки, привыкли играть втроем. Ваня - быстрый, скоростной нападающий, может затащить шайбу в зону или меня найти передачей дополнительно", - сказал Голдобин.

"Как появилась эта "химия" в нашей тройке? Честно, это необъяснимо, Порядина я знаю давно, Ваню не знал. Нас поставили вместе, и появилась "химия", - добавил он.

Морозову 23 года, в текущем регулярном чемпионате он провел 30 игр, в которых забросил 9 шайб и отдал 22 голевые передачи. В октябре тройка Морозова, Порядина и Голдобина побила рекорд "Спартака" по количеству шайб за один регулярный сезон, ранее рекорд принадлежал словакам Бранко Радивоевичу, Мартину Цибаку и Штефану Ружичке (30 шайб).