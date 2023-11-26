Радионова считает, что Валиева заметно прибавила по сравнению с прошлым этапом Гран-при

Фигуристка заняла первое место на этапе в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева на шестом этапе Гран-при России в Москве продемонстрировала более высокий уровень, чем на четвертом этапе в Казани. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

В воскресенье Валиева одержала победу на шестом этапе, набрав в сумме 226,22 балла (81,27 за короткую программу + 144,95 за произвольную). Второе место заняла Вероника Яметова (212,75; 70,67 + 142,08), третье - Софья Муравьева (210,25; 76,67 + 133,58).

"По сравнению с прошлым этапом она заметно прибавила. Понятно, с четверным прыжком пока тяжеловато, но, если смотреть, как она идет от старта к старту, до чемпионата России она еще наберет форму. Ее всегда рады видеть на соревнованиях - настоящая красотка, нравится зрителям. Да, пусть и есть недочеты, но я всегда рада видеть ее катание", - сказала Радионова.

"По сравнению с первым этапом Софья [Муравьева] серьезно усилила контент, молодец. Она боролась за каждый элемент, не хотела отдавать своего, и это было видно. Софья - боец, и в прокате был виден ее настрой. Вероника Яметова для меня - открытие этих соревнований. Я знаю, она владеет сложными элементами, и надо пробовать их делать. Программа ей легко дается - прыжки, выезды, все четко, уверенно. Эта спортсменка тренируется у первого тренера Юлии Липницкой, и ее манера, кстати, тоже напоминает Юлю. Видна рука мастера", - отметила Радионова.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).