26 ноября, 15:08
Фигурное катание

Радионова считает, что Валиева заметно прибавила по сравнению с прошлым этапом Гран-при

Фигуристка заняла первое место на этапе в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева на шестом этапе Гран-при России в Москве продемонстрировала более высокий уровень, чем на четвертом этапе в Казани. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

В воскресенье Валиева одержала победу на шестом этапе, набрав в сумме 226,22 балла (81,27 за короткую программу + 144,95 за произвольную). Второе место заняла Вероника Яметова (212,75; 70,67 + 142,08), третье - Софья Муравьева (210,25; 76,67 + 133,58).

"По сравнению с прошлым этапом она заметно прибавила. Понятно, с четверным прыжком пока тяжеловато, но, если смотреть, как она идет от старта к старту, до чемпионата России она еще наберет форму. Ее всегда рады видеть на соревнованиях - настоящая красотка, нравится зрителям. Да, пусть и есть недочеты, но я всегда рада видеть ее катание", - сказала Радионова.

"По сравнению с первым этапом Софья [Муравьева] серьезно усилила контент, молодец. Она боролась за каждый элемент, не хотела отдавать своего, и это было видно. Софья - боец, и в прокате был виден ее настрой. Вероника Яметова для меня - открытие этих соревнований. Я знаю, она владеет сложными элементами, и надо пробовать их делать. Программа ей легко дается - прыжки, выезды, все четко, уверенно. Эта спортсменка тренируется у первого тренера Юлии Липницкой, и ее манера, кстати, тоже напоминает Юлю. Видна рука мастера", - отметила Радионова.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71). 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация