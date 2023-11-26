Леонова рассказала, что ей понравились прокаты Валиевой и Муравьевой на этапе Гран-при

По мнению эксперта, спортсменки хорошо исполнили обе программы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева показала невероятный прокат на шестом, заключительном этапе Гран-при России в Москве, а Софья Муравьева продемонстрировала достойную программу. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.

Победительницей шестого этапа Гран-при стала Валиева, набравшая 226,22 балла (81,27 за короткую программу + 144,95 за произвольную) по итогам двух программ. Муравьева заняла третье место (210,25; 76,67 + 133,58).

"Хочу отметить двух последних спортсменок - очень понравилась Софья Муравьева, даже несмотря на падения на акселях, это было достойно. Сегодня я как никогда переживала за нее - безумно понравилась и в короткой, и в произвольной программе. Круто, что она идет и пытается сделать элементы ультра-си, и после неудачи программа у нее не посыпалась. Очень хочу пожелать ей, чтобы на чемпионате России у нее все сложилось и в короткой, и в произвольной", - сказала Леонова.

"Камила сегодня просто богиня - намного лучше выглядит, заметно похудела, это круто. Сегодня она была просто невероятная, даже несмотря на эти падения. В любом случае она сделает этот тулуп, а падение на лутце - потеря концентрации. Это было классно, и, что касается ее программы - попадание в точку. И короткая была ослепительной", - добавила она.

Леонова считает, что на чемпионате России, который пройдет с 20 по 24 декабря, главная борьба будет между фигуристками, исполняющими элементы ультра-си. "Думаю, борьба на чемпионате России развернется в основном между теми, кто будет исполнять элементы ультра-си, кто не пойдет на них, на тройку смогут рассчитывать с трудом. Да, мы видели предыдущие этапы, где выигрывали без них, но когда все соберутся вместе, борьба в последней разминке будет с квадами и акселями. Вопрос будет в том, кто и сколько их прыгнет", - сказала Леонова.