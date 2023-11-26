Бойкова и Козловский выиграли заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями заключительного, шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на арене "Мегаспорт".

По итогам двух программ Бойкова и Козловский набрали 235,78 балла (81,20 за короткую + 154,58 за произвольную). Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32; 76,40 + 143,92). Третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58; 73,94 + 138,64).

Финал серии Гран-при России пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. На первом и пятом этапах Гран-при России соревнования среди спортивных пар не проводились, победителями второго и четвертого этапов стали олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на третьем этапе выиграли Бойкова и Козловский.

В финале Гран-при выступят восемь пар: Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский (обе пары набрали по 36 очков), Хабибуллина и Княжук (32), Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (30), Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Артемьева и Брюханов (по 28), Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (24), Алена Косторная и Георгий Куница (22).

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.