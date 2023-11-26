26 ноября, 15:27
Футбол в России

Футболиста "Краснодара" Кордобу удалили за оскорбительный жест в адрес судьи

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Егор Алеев/ ТАСС
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба
© Егор Алеев/ ТАСС

Колумбийский нападающий получил красную карточку после завершения матча

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Колумбийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба получил красную карточку по окончании матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" за оскорбительный жест в адрес судьи. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В официальном протоколе матча говорится, что жест был показан на футбольном поле второму ассистенту судьи после завершения матча.

В воскресенье "Урал" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. "Краснодар" потерпел второе поражение в текущем сезоне чемпионата России, команда идет на втором месте в турнирной таблице с 32 очками. В следующем туре "Краснодар" 3 декабря примет "Оренбург". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация