Футболиста "Краснодара" Кордобу удалили за оскорбительный жест в адрес судьи

Колумбийский нападающий получил красную карточку после завершения матча

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Колумбийский нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба получил красную карточку по окончании матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала" за оскорбительный жест в адрес судьи. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В официальном протоколе матча говорится, что жест был показан на футбольном поле второму ассистенту судьи после завершения матча.

В воскресенье "Урал" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. "Краснодар" потерпел второе поражение в текущем сезоне чемпионата России, команда идет на втором месте в турнирной таблице с 32 очками. В следующем туре "Краснодар" 3 декабря примет "Оренбург".