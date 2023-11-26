Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что не ощущают отсутствия мотивации

Пара выиграла заключительный этап Гран-при России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что не ощущают отсутствия мотивации из-за недопуска до международных соревнований. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Бойкова и Козловский стали победителями шестого этапа Гран-при России. По итогам двух программ они набрали 235,78 балла (81,20 за короткую + 154,58 за произвольную).

"Мы тренируемся, чтобы кататься на международных турнирах, мы этого заслуживаем, и мы должны там быть. Но уровень парного катания в России настолько высок, что отсутствия мотивации мы не ощущаем, мы мотивированы бороться, и наши соперники в этом нам помогают. Когда нас допустят, а это рано или поздно случится, нужно будет приехать и победить. Можно сколько угодно говорить об уровне, но когда наступит этот день, нужно приезжать и побеждать, мы для этого тренируемся", - отметил Козловский.

"В Японии [на этапе международного Гран-при] за короткую программу набрали 67 баллов, у нас семь пар набрали больше. Это говорит о высоком уровне", - добавила Бойкова.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.