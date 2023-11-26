Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде со счетом 4:1 обыграло "Динамо" из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Артем Ильенко (22-я минута), Игорь Ожиганов (25), Седрик Пакетт (49) и Егор Петухов (58). У минчан отличился Роман Горбунов (9).
"Динамо" одержало третью победу подряд, ранее подопечные Алексея Кудашова дома обыграли казанский "Ак Барс" (4:1) и нижегородское "Торпедо" (3:2).
Московское "Динамо" благодаря победе возглавило турнирную таблицу Западной конференции, обойдя московский "Спартак", бело-голубые набрали 51 очко в 35 играх. Минское "Динамо" набрало 34 очка в 34 встречах и занимает восьмое место на Западе. В следующем матче подопечные Кудашова 28 ноября на выезде сыграют с петербургским СКА, белорусская команда на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.
В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" на выезде переиграла владивостокский "Адмирал" (5:4 после серии буллитов), "Сочи" в гостях одержал победу над хабаровским "Амуром" (5:2).
1
Динамо М
35
19
4
1
1
2
8
106-77
51
2
Спартак
36
21
2
0
1
2
10
128-96
49
3
Локомотив
33
19
2
0
1
1
10
84-66
44
4
Торпедо
35
18
2
0
2
1
12
103-83
43
5
СКА
34
18
1
2
0
0
13
101-77
42
6
ЦСКА
34
16
2
1
0
2
13
101-74
40
7
Северсталь
35
12
0
3
2
3
15
116-114
35
8
Динамо Мн
34
10
4
1
2
2
15
87-89
34
9
Сочи
36
11
1
2
0
2
20
92-129
30
10
Куньлунь РС
37
5
3
4
2
3
20
79-124
29
11
Витязь
35
8
2
2
2
2
19
72-119
28
1
Металлург
36
20
3
1
2
2
8
116-87
52
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
36
16
1
2
1
7
9
92-88
46
4
Салават Юлаев
35
20
1
0
0
1
13
96-68
43
5
Ак Барс
35
15
5
0
0
2
13
96-82
42
6
Автомобилист
36
13
4
2
3
1
13
83-80
42
7
Трактор
35
13
4
1
0
4
13
89-82
40
8
Сибирь
35
10
2
4
2
3
14
82-99
37
9
Амур
35
13
0
1
4
2
15
78-93
34
10
Нефтехимик
35
11
2
1
2
4
15
81-109
34
11
Барыс
35
5
2
3
2
5
18
78-106
27
12
Адмирал
33
6
2
1
5
2
17
69-96
25