Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

Бело-голубые вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде со счетом 4:1 обыграло "Динамо" из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Артем Ильенко (22-я минута), Игорь Ожиганов (25), Седрик Пакетт (49) и Егор Петухов (58). У минчан отличился Роман Горбунов (9).

"Динамо" одержало третью победу подряд, ранее подопечные Алексея Кудашова дома обыграли казанский "Ак Барс" (4:1) и нижегородское "Торпедо" (3:2).

Московское "Динамо" благодаря победе возглавило турнирную таблицу Западной конференции, обойдя московский "Спартак", бело-голубые набрали 51 очко в 35 играх. Минское "Динамо" набрало 34 очка в 34 встречах и занимает восьмое место на Западе. В следующем матче подопечные Кудашова 28 ноября на выезде сыграют с петербургским СКА, белорусская команда на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" на выезде переиграла владивостокский "Адмирал" (5:4 после серии буллитов), "Сочи" в гостях одержал победу над хабаровским "Амуром" (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 35 19 4 1 1 2 8 106-77 51 2 Спартак 36 21 2 0 1 2 10 128-96 49 3 Локомотив 33 19 2 0 1 1 10 84-66 44 4 Торпедо 35 18 2 0 2 1 12 103-83 43 5 СКА 34 18 1 2 0 0 13 101-77 42 6 ЦСКА 34 16 2 1 0 2 13 101-74 40 7 Северсталь 35 12 0 3 2 3 15 116-114 35 8 Динамо Мн 34 10 4 1 2 2 15 87-89 34 9 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30 10 Куньлунь РС 37 5 3 4 2 3 20 79-124 29 11 Витязь 35 8 2 2 2 2 19 72-119 28