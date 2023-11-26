26 ноября, 16:33
КХЛ

Московское "Динамо" одержало третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

Бело-голубые вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде со счетом 4:1 обыграло "Динамо" из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Артем Ильенко (22-я минута), Игорь Ожиганов (25), Седрик Пакетт (49) и Егор Петухов (58). У минчан отличился Роман Горбунов (9).

"Динамо" одержало третью победу подряд, ранее подопечные Алексея Кудашова дома обыграли казанский "Ак Барс" (4:1) и нижегородское "Торпедо" (3:2).

Московское "Динамо" благодаря победе возглавило турнирную таблицу Западной конференции, обойдя московский "Спартак", бело-голубые набрали 51 очко в 35 играх. Минское "Динамо" набрало 34 очка в 34 встречах и занимает восьмое место на Западе. В следующем матче подопечные Кудашова 28 ноября на выезде сыграют с петербургским СКА, белорусская команда на следующий день в гостях встретится с московским ЦСКА.

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" на выезде переиграла владивостокский "Адмирал" (5:4 после серии буллитов), "Сочи" в гостях одержал победу над хабаровским "Амуром" (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

35

19

4

1

1

2

8

106-77

51

2

Спартак

36

21

2

0

1

2

10

128-96

49

3

Локомотив

33

19

2

0

1

1

10

84-66

44

4

Торпедо

35

18

2

0

2

1

12

103-83

43

5

СКА

34

18

1

2

0

0

13

101-77

42

6

ЦСКА

34

16

2

1

0

2

13

101-74

40

7

Северсталь

35

12

0

3

2

3

15

116-114

35

8

Динамо Мн

34

10

4

1

2

2

15

87-89

34

9

Сочи

36

11

1

2

0

2

20

92-129

30

10

Куньлунь РС

37

5

3

4

2

3

20

79-124

29

11

Витязь

35

8

2

2

2

2

19

72-119

28

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

36

20

3

1

2

2

8

116-87

52

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

36

16

1

2

1

7

9

92-88

46

4

Салават Юлаев

35

20

1

0

0

1

13

96-68

43

5

Ак Барс

35

15

5

0

0

2

13

96-82

42

6

Автомобилист

36

13

4

2

3

1

13

83-80

42

7

Трактор

35

13

4

1

0

4

13

89-82

40

8

Сибирь

35

10

2

4

2

3

14

82-99

37

9

Амур

35

13

0

1

4

2

15

78-93

34

10

Нефтехимик

35

11

2

1

2

4

15

81-109

34

11

Барыс

35

5

2

3

2

5

18

78-106

27

12

Адмирал

33

6

2

1

5

2

17

69-96

25

  

Теги:
КХЛ
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