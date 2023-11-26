Команда Ставрополья победила во Всероссийском фестивале студенческого спорта

В тройку призеров вошли Красноярский край и Москва

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Команда Ставропольского края заняла первое место в общекомандном зачете XIII Всероссийского фестиваля студенческого спорта, сообщается в Telegram-канале краевого Минспорта.

"Фестиваль объединил почти 800 участников из более чем 20 регионов нашей страны. По итогам соревнований места в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место - Ставропольский край, второе место - Красноярский край, третье место - Москва", - говорится в сообщении.

Фестиваль студенческого спорта проходил в Ставрополе с 22 ноября. Регион впервые стал местом его проведения. В программу соревнований вошли: дзюдо, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол 3X3, компьютерный спорт, шахматы, многоборье ГТО и интеллектуальная викторина.

Фестиваль ежегодно проходит на базе высших учебных заведений России. Организаторами в 2023 году выступили Министерство спорта Российской Федерации, Российский студенческий спортивный союз, правительство Ставропольского края и Северо-Кавказский федеральный университет.