26 ноября, 16:53
КХЛ

Хоккеист "Спартак" Голдобин рассказал о работе под руководством Жамнова

По словам нападающего команды, главный тренер дает игрокам много свободы в действиях

ТАСС, 26 ноября. Хоккеисты "Спартака" не должны расслабляться из-за свободы, которую дает главный тренер московской команды Алексей Жамнов. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий красно-белых Николай Голдобин.

Жамнов возглавил "Спартак" в марте этого года. Голдобин пришел в команду в июне, подписав контракт на два года.

"Работать с ним одно удовольствие. Но мы не должны расслабляться и как-то пользоваться его добротой. Сейчас мы играем не очень хорошо. Ужасный выезд - надеюсь, хотя бы возьмем следующий матч. Играть так, как сейчас, нельзя. Ведь нам дают много свободы в действиях", - сказал Голдобин.

"Спартак" проиграл три последних матча в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. Команда идет второй в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками в 36 матчах. Голдобин возглавляет список лучших бомбардиров лиги с 50 (24+26) очками по системе "гол+пас".

Голдобину 28 лет, он был выбран "Сан-Хосе" под 27-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2014 года. В НХЛ нападающий играл за "Сан-Хосе" и "Ванкувер". В сезоне-2022/23 он выступал за магнитогорский "Металлург". В КХЛ нападающий также представлял московский ЦСКА. 

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КХЛ
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