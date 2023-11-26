Семшов рассказал, что может помочь "Краснодару" в борьбе за победу в РПЛ

После 16 туров команда занимает второе место в таблице

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стабильность в игре и постоянный набор очков могут помочь "Краснодару" в борьбе за первое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов.

26 ноября "Краснодар" на выезде уступил "Уралу" со счетом 1:3 в матче 16-го тура РПЛ.

"Мы после неудачных результатов лидеров все время говорим о том ушла интрига или нет, но ведь сыграли только 16 туров, - сказал Семшов. - Мы видели, как у "Краснодара" был отрыв в семь очков от "Зенита", сейчас он уже уступает, все может поменяться в любой момент, еще столько матчей. Сегодня не лучшая игра "Краснодара" была, хотя команда повела, могла спокойно контролировать игру, но "Урал" получше действовал коллективно, ответственно и дисциплинированно, что немаловажно против "Краснодара". Также сказалась пауза на матчи сборных, у "Краснодара" было достаточно много игроков в сборных, у "Урала" было меньше, футболисты провели 10-12 дней, специально готовясь к "Краснодару".

"Даже статистика говорит, что у "Краснодара" был один удар в створ, один забитый мяч, это говорит о том, что краснодарской команде не удалось ярко проявить себя. Может быть, погодные условия повлияли, хотя поле было в хорошем состоянии, на это уповать не стоит. Я думаю, что в "Краснодаре" сами понимают, что не заслужили победу. "Краснодару" может помочь в борьбе с "Зенитом" за чемпионство отсутствие потери очков и стабильная игра, потому что еще будут очные матчи. Кто стабильно пройдет эту часть и весеннюю, тот станет чемпионом. Все-таки от весны многое зависит в этом плане", - добавил Семшов.

Из-за поражения "Краснодар" не смог вернуться на первое место в турнирной таблице РПЛ, команда идет второй с 32 очками. Лидирует с 33 очками "Зенит", который в субботу обыграл дома "Сочи" со счетом 3:0.