Почти красная дорожка. "Краснодар" еще до зимней паузы уступил первое место в РПЛ "Зениту"

Разница между командами составляет одно очко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье четырьмя матчами. Самым знаковым событием дня стало поражение "Краснодара", из-за чего команда уступила первое место в таблице чемпионата России петербургскому "Зениту".

"Краснодар" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе победителей отметились Эмерсон, Андрей Егорычев и Алексей Каштанов. У "Краснодара" отличился Джон Кордоба. Колумбийский нападающий продолжает борьбу в гонке бомбардиров, он занимает второе место с 8 мячами, лидирует с 12 голами форвард "Зенита" Матео Кассьерра.

При этом Кордоба может не сыграть в двух оставшихся до зимнего перерыва турах РПЛ. В официальном протоколе сообщается, что нападающий получил красную карточку по окончании матча. Он был удален за оскорбительный жест в адрес второго ассистента судьи после завершения игры. Этот проступок может привести к дисквалификации на срок до четырех игр. В 2023 году "Краснодар" дома сыграет с "Оренбургом" 3 декабря и с ЦСКА 10 декабря.

В конце первого тайма матча вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов и его партнер по клубу Витор Тормена столкнулись головами. Защитник сразу был заменен на Артура Арутюняна, Сафонова заменили в перерыве на Станислава Агкацева.

"Интрига еще есть"

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич отметил, что у команды не получалось выполнить то, что она отрабатывала на тренировках. Также он считает, что на игре могло сказаться участие большинства футболистов в матчах национальных сборных.

"Мы хорошо стартовали, забили гол, а соперник ничего не создал, нам было известно, как они будут играть, в этом не было чего-то нового, - сказал сербский специалист. - Это длинные передачи, подборы, стандарты, быстрые переходы, и они забили именно таким образом, к которому мы и готовились, намереваясь оборонять свои ворота. Мы не смогли этого сделать, поскольку не были достаточно хороши в защите и позволили им забить первый гол со стандарта, ведь мы потеряли игрока. Второй гол был забит после длинной передачи и принес "Уралу" преимущество в счете. Третий гол родился из ошибки последнего игрока, который пытался создать офсайд. По ходу игры было множество вещей, которые пошли не так, как мы готовили, но это футбол, иногда вещи, которые ты готовишь, не развиваются в верном направлении. Соперник играл в защите хорошо, поэтому нанесли один удар в створ".

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что команда выиграет РПЛ после осечки "Краснодара". "Я говорил, что "Зенит" станет чемпионом еще тогда, когда "Краснодар" лидировал в таблице, - сказал чешский специалист в разговоре с ТАСС. - У "Зенита" самая сильная команда по составу игроков в России. Также "Зенит" является суперклубом, очень богатым, для него нет никаких проблем".

Экс-футболист "Зенита" Игорь Семшов рассказал, что интрига в борьбе за победу в РПЛ еще жива. "Даже статистика говорит, что у "Краснодара" был один удар в створ, один забитый мяч, это говорит о том, что краснодарской команде не удалось ярко проявить себя, - сказал он ТАСС. - Может быть, погодные условия повлияли, хотя поле было в хорошем состоянии, на это уповать не стоит. Я думаю, что в "Краснодаре" сами понимают, что не заслужили победу. "Краснодару" может помочь в борьбе с "Зенитом" за чемпионство отсутствие потери очков и стабильная игра, потому что еще будут очные матчи. Кто стабильно пройдет эту часть и весеннюю, тот станет чемпионом. Все-таки от весны многое зависит в этом плане".

Вместе с тем "Урал" матчем с "Краснодаром" прервал серию из 10 игр без побед в РПЛ. В предыдущий раз "Урал" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" 19 августа (1:0), после чего екатеринбургская команда потерпела семь поражений и трижды сыграла вничью. "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах, у "Зенита" в активе 33 очка. "Урал" с 19 очками располагается на 12-й позиции.

Другие матчи дня

В другом матче воскресенья казанский "Рубин" дома обыграл воронежский "Факел" со счетом 1:0. Казанцы одержали четвертую победу подряд в чемпионате России, при этом серия команды без поражений в турнире увеличилась до шести матчей. "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. "Факел", наоборот, прервал шестиматчевую беспроигрышную серию, воронежская команда с 19 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре "Факел" 2 декабря на своем поле сыграет с калининградской "Балтикой", "Рубин" 4 декабря на выезде встретится с московским "Динамо".

В заключительном матче тура "Ростов" на своем поле обыграл "Пари НН" со счетом 1:0. Ростовчане занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков, "Пари НН" с 21 очком располагается на девятой позиции. В следующем туре нижегородская команда 2 декабря дома сыграет с "Уралом", "Ростов" днем позднее на выезде встретится с ЦСКА.

В первой встрече дня "Оренбург" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1. Грозненская команда прервала серию из шести матчей из поражений во всех турнирах. "Очко в копилку, но рассчитывали на победу, поэтому расстроены результатом. Счет на табло, значит, все закономерно", - сказал ТАСС спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев. Орнебуржцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Ахмат" с 13 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре "Оренбург" 3 декабря в гостях сыграет с "Краснодаром", "Ахмат" в тот же день на своем поле встретится с московским "Спартаком".

Программа 16-го тура РПЛ стартовала в субботу четырьмя матчами. В этот день "Динамо" в гостях победило ЦСКА (3:2), "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" (3:3), "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Сочи" (3:0), "Балтика" дома проиграла "Спартаку" (0:2). На следующей неделе пройдут первые матчи 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Балтика" примет "Локомотив", "Оренбург" сыграет со "Спартаком", "Ростов" - с ЦСКА, "Динамо" - с "Зенитом".