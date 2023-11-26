26 ноября, 20:09
Футбол в России

Выбежавшего на поле во время матча в Казани болельщика передали правоохранителям

Инцидент произошел во время матча чемпионата России по футболу между "Рубином" и "Факелом"

ТАСС, 26 ноября. Болельщик, который выбежал на поле во время матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги между казанским "Рубином" и воронежским "Факелом" в Казани, был передан правоохранительным органам. Такую информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В конце встречи на поле выбежал один из болельщиков. Стюард догнал его и повалил на газон. Падая, они сбили с ног голкипера казанской команды Юрия Дюпина, тот смог продолжить игру.

"Факт я подтверждаю, был передан правоохранительным органам", - сообщил собеседник агентства.

Встреча прошла в воскресенье в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Рубина". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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