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НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче НХЛ. Бучневич набрал три очка

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич. AP Photo/ David Zalubowski
Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич
© AP Photo/ David Zalubowski

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Сент-Луиса"

ТАСС, 27 ноября. "Сент-Луис" со счетом 4:2 обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Чикаго.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейк Нейборс (4-я, 54-я минуты), Кевин Хэйс (6) и Павел Бучневич (18). У проигравших отличились Райан Донато (15) и Борис Катчук (59). Бучневич также записал на свой счет две результативные передачи. На счету россиянина теперь 16 (8+8) очков в 18 матчах нынешнего сезона.

"Сент-Луис" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона с 23 очками в 20 матчах. "Чикаго" идет на последнем, восьмом месте в дивизионе с 12 очками после 19 встреч. В следующем матче "Сент-Луис" 29 ноября на выезде сыграет с "Миннесотой", "Чикаго" в тот же день примет "Сиэтл".

В другом матче дня "Детройт" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:1. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. 

Теги:
НХЛ
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