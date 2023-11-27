Первая шайба Свечникова в сезоне стала победной для "Каролины" в матче НХЛ с "Коламбусом"

Российский нападающий был признан первой звездой встречи

ТАСС, 27 ноября. "Каролина" дома со счетом 3:2 обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" шайбы забросили Йеспери Котканиеми (51-я минута), Брэди Шей (57) и Андрей Свечников (59). Ворота "Каролины" защищал Петр Кочетков, отразивший 21 бросок из 23. У "Коламбуса" отличились Кирилл Марченко (41) и Джонни Годро (47).

Свечников забросил первую шайбу в текущем сезоне, также российский нападающий в игре с "Коламбусом" отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Теперь на его счету 9 очков (1 заброшенная шайба + 8 результативных передач) в 12 играх. Марченко забросил шестую шайбу в сезоне, на счету россиянина 12 очков (6 + 6) в 20 играх.

В другом матче игрового дня "Нэшвилл" дома со счетом 3:2 обыграл "Виннипег", нападающий хозяев Яков Тренин забросил шайбу и стал третьей звездой встречи.

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Каролина" с 24 очками в 20 играх занимает второе место, "Коламбус" располагается на последней, восьмой позиции, набрав 16 очков в 22 встречах. В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Филадельфией" в ночь 29 ноября по московскому времени, "Коламбус" днем ранее примет "Бостон".