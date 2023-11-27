27 ноября, 05:14
НХЛ

Брылин выразил надежду на то, что российская сборная выступит на турнире НХЛ

Международные соревнования среди национальных команд, в которых будут выступать только игроки НХЛ, запланированы на февраль 2025 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и помощник главного тренера клуба "Нью-Джерси" Сергей Брылин сохраняет надежду на то, что российские игроки смогут выступить на международном турнире сборных, организованном Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и профсоюзом игроков лиги (NHLPA). Об этом Брылин рассказал ТАСС.

Международный турнир национальных команд, в котором будут выступать только игроки НХЛ, пройдет в феврале 2025 года. Ранее исполнительный директор NHLPA Марти Уолш сообщил, что россияне, скорее всего, не примут участия в соревновании, поскольку против этого выступят федерации других стран, в частности Финляндии и Швеции. Планируется, что в турнире, о названии которого еще нет договоренности, примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

"Обидно, что такое решение. Мы все знаем, в какой международной обстановке мы живем. Я не знаю, что там было на самом деле и почему такое решение было принято. Я только надеюсь, что со временем оно может как-то поменяться, - сказал Брылин. - Потому что такие знаковые события, как Кубки мира, Олимпиады, остаются в памяти любого игрока и болельщика. И, конечно, хотелось бы видеть нашу сборную на этих топовых соревнованиях".

В мае в интервью ТАСС Брылин сообщил, что ему было бы интересно принять участие в турнире сборных под эгидой НХЛ. 

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НХЛ
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