27 ноября, 05:26
КХЛ

Получивший российское гражданство хоккеист Ли подписал новый контракта с "Амуром"

Соглашение с защитников рассчитано на два года

ТАСС, 27 ноября. Канадский защитник Кэмерон Ли, получивший российское гражданство, подписал новое соглашение с хабаровским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Новый контракт с игроком рассчитан на два года.

Ли 26 лет, он выступает за "Амур" с сезона-2022/23. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата защитник забросил 2 шайбы и сделал 10 результативных передач в 29 матчах. В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому хоккеист получил российское гражданство.

"Амур" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 34 очка по итогам 35 матчей. 

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КХЛ
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