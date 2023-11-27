ФШР окажет финансовую поддержку Гребневу для участия в чемпионате мира по рапиду и блицу

24 ноября российский шахматист выиграл мировое первенство среди юношей до 18 лет

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Алексей Гребнев получит финансовую поддержку от Федерации шахмат России (ФШР) для участия в предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу в Узбекистане. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде.

"В этом году Алексей Гребнев показал выдающийся результат в юношеских шахматах: сначала стал победителем первенства Азии среди юниоров, которое прошло в Индии, а недавно за тур до финиша обеспечил себе победу на первенстве мира до 18 лет в Италии, - сказал Ткачев. - Следующим важнейшим международным стартом для Алексея станет мужской чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет в конце декабря в Узбекистане. Все расходы по участию Алексея Федерация шахмат России берет на себя".

24 ноября Гребнев выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей до 18 лет, обеспечив себе победу за тур до конца турнира. По итогам соревнований на его счету 9 побед, а также 1 ничья и 1 поражение. Гребнев потерпел поражение в заключительном туре, уступив соотечественнику Володару Мурзину, который занял второе место.