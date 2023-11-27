Сорокин: призовые на Играх дружбы будут выше, чем на ведущих мировых турнирах

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Призовые выплаты победителям Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в России, будут выше, чем на ведущих мировых коммерческих турнирах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин на пресс-конференции в Каире, в которой приняли участие журналисты крупнейших египетских СМИ.

"Призовой фонд, как нам кажется, весьма солидный. Мы ориентируемся на призовые, которые выплачиваются на ведущих мировых коммерческих турнирах, параметры сопоставимые и в чем-то даже превосходят другие аналоги", - сказал Сорокин.

Всемирные игры дружбы охватят 33 вида спорта - как командные, так и индивидуальные. "Мы постепенно набирали виды спорта. При этом мы предъявляли федерациям достаточно четкие критерии, по нашему замыслу, они должны быть ответственны за приглашение серьезных спортсменов. Вид спорта должен быть признанным и не вчера сложившимся. Предполагается участие иностранных спортсменов в том числе", - рассказал глава оргкомитета.

По его словам, интерес к участию в соревнованиях проявляют страны Латинской Америки, Азии и Африки. "Мы рады контактировать со всеми, кто хочет участвовать", - подчеркнул Сорокин.

Соревнования в России лишены дискриминации

"В рамках Игр дружбы у нас нет разделения на дружественные и недружественные страны, потому что это - Игры дружбы. Мы намерены на деле придерживаться принципа "спорт вне политики", - ответил глава оргкомитета на вопрос об участии спортсменов из недружественных стран.

"Гарантируем всем, что все будут принимать участие со своими флагами, гимнами вне зависимости от чего-либо. Абсолютное отсутствие дискриминации по какому-либо принципу. Нам кажется, мы уже доказали миру во время последних крупных соревнований - это и [Олимпиада в] Сочи, и чемпионат мира 2018 года, и во время чемпионата Европы по футболу в 2021 году, что состязания в России лишены дискриминации, мы все свои обязательства в этом отношении выполнили, и никаких ограничительных или запретительных практик не было ни по каким признакам. Нас в этом упрекнуть невозможно", - добавил Сорокин.

15 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы.

Комментируя позицию МОК, Сорокин отметил, что оргкомитету "удивительна столь негативная реакция". "Казалось бы, любой турнир служит развитию спорта, и все, кто работает в спорте в мире, должны это понимать. Спорт должен развиваться, он развивается путем соревнований, путем возможности спортсменов соревноваться с другими атлетами высокого уровня. Любой турнир имеет такие цели и задачи", - сказал он.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 7 тыс. спортсменов.