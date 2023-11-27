27 ноября, 06:24
ММА

Повторный бой между Монсоном и Тактаровым отменили

Поединок был запланирован на 15 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном, запланированный на 15 декабря, отменен. Об этом ТАСС сообщил Монсон.

Первый поединок между спортсменами прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью.

"Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере", - сказал Монсон.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. 

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ММА
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