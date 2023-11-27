27 ноября, 06:30
ММА

Оливейра готов провести бой против Махачева в марте 2024 года

Бразилец из-за травмы не смог принять участие в запланированном на октябрь реванше против россиянина

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бразилец Чарльз Оливейра может провести поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Ислама Махачева в марте 2024 года. Об этом ТАСС рассказали в команде Оливейры.

"Чарльз готов провести бой против Махачева в марте", - сказал собеседник агентства.

21 октября Махачев на турнире UFC 294 нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Изначально соперником россиянина должен был быть Оливейра, но бразилец получил травму. В октябре прошлого года россиянин досрочно победил Оливейру. 

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