27 ноября, 06:45
Бокс

В CAS рассказали о сроках вынесения решения по делу Международной ассоциации бокса и МОК

IBA обжаловал в арбитражном суде решение МОК об исключении организации из олимпийского движения, слушания прошли 16 ноября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) готовят решение по апелляции Международной ассоциации бокса (IBA) к Международному олимпийскому комитету (МОК), сроки вынесения решения на данный момент указать невозможно. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе CAS.

Слушания по арбитражному делу между IBA и МОК состоялись 16 ноября в Швейцарии.

"Коллегия арбитров, занимающаяся этим вопросом, сейчас обсуждает и готовит арбитражное решение. На данный момент невозможно указать, когда стороны будут уведомлены об арбитражном решении", - сказал собеседник агентства.

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing. 

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