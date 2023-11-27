Тактаров не сможет провести бой против Монсона в декабре из-за съемок

Поединок по правилам ММА должен был пройти 15 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский боец Олег Тактаров не сможет провести запланированный на 15 декабря поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) против Джеффа Монсона из-за плотного графика съемок в кино. Об этом Тактаров рассказал ТАСС.

Ранее Монсон сообщил ТАСС, что запланированный на 15 декабря бой с Тактаровым отменен и может быть проведен в феврале 2024 года. Первый поединок между спортсменами прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью.

"Это не состоится в декабре. У меня плотный график съемок, просто не получается, - сказал Тактаров. - К этому бою и подготовиться нужно хорошо. Не раньше февраля".

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья.