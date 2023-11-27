Канадский игрок минского "Динамо" рассказал, что уже привык к длинным перелетам в КХЛ

Янни Калдис рассказал, что в полетах хоккеисты играют в настольные игры

МИНСК, 27 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский защитник минского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Янни Калдис привык к длинным перелетам в лиге. Об этом он рассказал ТАСС.

С 1 по 5 декабря минский клуб в гостях сыграет с владивостокским "Адмиралом", хабаровским "Амуром", новосибирской "Сибирью". Ранее хоккеист выступал в клубах канадских молодежных лиг, в национальной студенческой ассоциации и в Американской хоккейной лиге.

"Все поездки, которые у меня были в предыдущих лигах, рядом не могут сравниться с тем расстоянием, которое нам предстоит сейчас преодолеть. Но я думаю, мы позаботимся о том, чтобы доехать в хорошей кондиции, и сделаем все от нас зависящее для того, чтобы там показать себя хорошо, - сказал Калдис. - Действительно, мы проводим в самолетах больше времени, чем в Северной Америке. Но я потихоньку к этому привык, мы больше времени проводим с командой, играем в настольные игры. Я больше предпочитаю путешествовать на автобусе, но летать тоже неплохо".

Игрок поделился впечатлением от Минска и российских городов. "Когда я собирался сюда поехать и наводил какие-то справки по поводу Минска и мне все говорили, что здесь очень круто, я подумал, что меня просто-напросто хотят сюда заполучить, - рассказал Калдис. - Но когда я приехал сюда, все оказалось действительно так. Здесь очень хорошая атмосфера, замечательный город, вкусная еда. Что касается того, что я вижу в поездках, у нас нет много времени для того, чтобы изучить города. Но мы немного прошлись по Санкт-Петербургу - это замечательный город, и жаловаться мне не на что", - отметил он.

Калдис рассказал, как он пытается выучить русский язык. "Он сложный, тем не менее я уже знаю два иностранных языка. Я постоянно нахожусь в среде общения, где есть русский язык, и хочешь-не хочешь ты начинаешь забирать какие-то русские слова. Я потихоньку понимаю, что говорят тренеры", - сказал он.