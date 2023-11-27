27 ноября, 07:44
КХЛ

Тренер "Салавата Юлаева" Козлов не удивлен хорошей игре "Лады" в КХЛ

Тольяттинский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции

ТАСС, 27 ноября. Тольяттинская "Лада" обладает хорошим подбором игроков и тренерским штабом, поэтому не стоит удивляться их результатам в текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов.

"Лада" вернулась в лигу после пятилетнего перерыва.

"У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков, и они играют в хороший хоккей, - сказал Козлов. - Тут ничего удивительного, КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров".

После 36 матчей "Лада" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, тольяттинская команда набрала 46 очков. 

Теги:
КХЛ
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