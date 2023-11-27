Минспорт готов рассмотреть возможность присвоения званий по результатам Игр дружбы

Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Результаты, показанные отечественными атлетами на Играх дружбы и Играх БРИКС, могут стать основанием для присвоения им очередных спортивных званий, включая звание заслуженного мастера спорта. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы с уважением относимся к труду спортсменов и тренеров, но в вопросах присвоения спортивных званий прежде всего ориентируемся на мнение федераций, - сказал Матыцин. - С учетом сегодняшних реалий и имеющегося политического давления, конечно же, будем принимать во внимание результаты, которые спортсмены будут показывать на предстоящих соревнованиях, будь то Игры БРИКС или Игры дружбы".

"Звания заслуженного мастера спорта России и заслуженного тренера России присваиваются не только за достижение каких-то конкретных результатов. Это также признание заслуг и многолетнего труда спортсменов и тренеров. Поэтому если федерация сочтет возможным представить кандидатов для присвоения таких званий, то министерство подойдет к этим предложениям с большим уважением и будет внимательно их изучать", - добавил министр спорта.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.