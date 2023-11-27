27 ноября, 08:26
Футбол в России

В ялтинском "Рубине" рассказали о выезде на гостевую игру через новые регионы

Футбольная команда добиралась на игру со СКА из Ростова-на-Дону через Херсонскую и Запорожскую области

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисты ялтинского "Рубина" добирались на матч Леон - Второй лиги со СКА из Ростова-на-Дону через Херсонсую и Запорожскую области, по пути посетив Мариуполь. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент клуба Кирилл Шапошников.

Матч между СКА и "Рубином" прошел 23 сентября и завершился победой крымской команды со счетом 3:1.

"Мне кажется, это (ситуация на Украине - прим. ТАСС) затронуло не только Крым, но и всю нашу страну, - сказал Шапошников. - Поэтому относимся к этому ответственно, но спокойно. Мы даже совершили первый исторический выезд крымской команды на игру с ростовским СКА через новые территории - Херсонскую и Запорожскую области, по пути посетив Мариуполь. Отличного качества дорога и, главное, безопасная".

6 июня "Рубин" получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги. 

Теги:
Российский футбол
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