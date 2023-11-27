27 ноября, 08:39
Летние олимпийские виды спорта

Непогода в Адлере не повлияла на подготовку сборной России по легкой атлетике

Около 60 членов национальной команды готовятся к олимпийскому сезону на базе "Юность" в Краснодарском крае

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий в Адлере никак не отразилось на подготовке к олимпийскому сезону ведущих легкоатлетов страны, тренирующихся на местной базе "Юность". Об этом ТАСС сообщил личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.

"Могу сразу успокоить всех поклонников легкой атлетики: Шубенкова не смыло в море, - сказал Клевцов. - С ним все нормально, да и барьеры на стадионе все на месте. Все спортсмены, входящие в сборную команду России по легкой атлетике, продолжают тренироваться по графику, никаких изменений в тренировочных планах нет".

"Вчера вечером в районе базы был ветер, который наломал веток с деревьев. Сейчас все тихо и спокойно, только недавно град прошел мелкий, размером с гречку. Но он длился минут пять, а сейчас идет слабый дождь. Поэтому спортсмены тренируются, все в штатном режиме идет", - добавил тренер.

По словам Клевцова, сейчас на сборе в Адлере находится около 60 членов сборной России. Рядом с ними тренируются и легкоатлеты из региональных команд.

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, трое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков - пострадали. Стихия пока затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. 

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Летние олимпийские виды спорта
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