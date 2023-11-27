В ялтинском "Рубине" рассказали, что самый долгий путь команды на матч ФНЛ занял 24 часа

Это был выезд команды на матч в Махачкале

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Путь футболистов ялтинского "Рубина" на матч Леон - Второй лиги с махачкалинским "Легионом" занял 24 часа в одну сторону. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент клуба Кирилл Шапошников.

Встреча между "Легионом" и "Рубином" прошла 20 ноября и завершилась победой крымской команды со счетом 3:1.

"Ожидаемо сложным было преодоление расстояний на выездные матчи, но и с этим вызовом команда успешно справилась, достойно представляя Республику Крым на всероссийском уровне, - сказал Шапошников. - Благодаря делению нашей группы 1 на две подгруппы расстояния шли по нарастающей - от 700 км до 1 400 км, что составляло от 15 до 24 часов в пути. И мы приобрели колоссальный опыт, особенно с учетом дальних выездов, как планировать время на дорогу и восстановление".

"Как раз на прошлой неделе команда вернулась из Махачкалы, что стало самым долгим путешествием и заняло 24 часа в одну сторону. Учитывая опыт выезда в Астрахань, команда отправилась на матч с запасом в два дня, чтобы ребята могли нормально восстановиться после длительной дороги. И уверен, в том числе и это помогло команде победить", - добавил Шапошников.

6 июня "Рубин" получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги.