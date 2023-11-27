27 ноября, 08:47
НХЛ

Тренер "Салавата Юлаева" Козлов считает, что у "Бостона" всегда есть чему поучиться

Наставник уфимской команды отметил, что клуб Национальной хоккейной лиги хорошо играет в атаке

ТАСС, 27 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" в прошлом сезоне демонстрировал хорошую игру в атаке и защите, это команда, у которой всегда есть чему поучиться. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер уфимского "Салавата Юлаева", бывший игрок клубов НХЛ "Сан-Хосе", "Флорида", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтон" Виктор Козлов.

"Бостон" в сезоне-2022/23 выиграл регулярный чемпионат НХЛ, установив рекорды по количеству побед (65) и набранных очков (135). В плей-офф команда в первом раунде уступила будущему финалисту "Флориде" в серии со счетом 3-4.

"Бостон" очень хорошо играет в атаке, но в то же самое время это была команда, которая меньше всех пропускала в прошлом сезоне. Всегда есть чему у них поучиться. Помимо того, что ты должен забивать и красиво играть в атаке, ты должен уметь играть в обороне", - сказал Козлов.

"Что случилось с ними в плей-офф? Если честно, там "Флорида" сыграла очень хорошо, также [вратарь "Флориды" Сергей] Бобровский в нужный момент делал ключевые сейвы, были моменты, где он действительно спас", - добавил Козлов. 

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НХЛ
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