Руководитель "Фишта" сообщил, что арена не пострадала от непогоды

На побережье Черного моря наблюдаются ураганный ветер и массовые подтопления в результате движения циклона

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники домашнего стадиона футбольного клуба "Сочи" "Фишт" работают в штатном режиме, спортивный объект не пострадал от ухудшения погодных условий на черноморском побережье России. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Фишта" Вениамин Богомолов.

"У нас все прекрасно, проблем никаких нет, иногда даже бывали хуже ситуации в обычный дождь, - сказал Богомолов. - Поэтому ничего нет критичного, никаких разрушений, в том числе не подтопило даже поле. Мы работаем в штатном режиме, честно говоря, на удивление. Вода до арены не дошла".

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, трое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков - пострадали. Стихия пока затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 10 очков в 16 играх. В двух оставшихся до зимней паузы турах команда проведет домашние матчи с самарскими "Крыльями Советов" (2 декабря) и "Оренбургом" (10 декабря).

Стадион "Фишт" был построен в 2013 году. В 2014 году на нем прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. В 2017 году завершилась реконструкция стадиона для увеличения вместительности. Арена принимала матчи Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира (2018) по футболу.