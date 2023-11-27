В ялтинском "Рубине" сравнили действия Украины в ФИФА и УЕФА с неудачливой Бабой-ягой

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой лишить Российский футбольный союз членства в организациях

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Действия Украины в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напоминают персонажа из советского мультфильма "Баба-яга против!". Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в организациях в связи с тем, что "Рубин" и "Севастополь" начали выступать во Второй лиге России.

"Уверен, что никакого особого влияния на ситуацию [у украинцев] и не было, - сказал Шапошников. - Украина сейчас напоминает персонажа советского мультфильма "Баба-яга против!". Несмотря на все ее попытки, она не смогла помешать участию медвежонка в Олимпиаде-1980. И мы победим, в этом нет сомнений".

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

6 июня "Рубин" получил лицензию Футбольной национальной лиги на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги.