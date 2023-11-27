27 ноября, 08:55
Футбол в России

В ялтинском "Рубине" сравнили действия Украины в ФИФА и УЕФА с неудачливой Бабой-ягой

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой лишить Российский футбольный союз членства в организациях

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Действия Украины в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напоминают персонажа из советского мультфильма "Баба-яга против!". Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой лишить Российский футбольный союз (РФС) членства в организациях в связи с тем, что "Рубин" и "Севастополь" начали выступать во Второй лиге России.

"Уверен, что никакого особого влияния на ситуацию [у украинцев] и не было, - сказал Шапошников. - Украина сейчас напоминает персонажа советского мультфильма "Баба-яга против!". Несмотря на все ее попытки, она не смогла помешать участию медвежонка в Олимпиаде-1980. И мы победим, в этом нет сомнений".

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

6 июня "Рубин" получил лицензию Футбольной национальной лиги на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация