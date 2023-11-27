КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания тренера "Локомотива" Галактионова о судействе

Железнодорожники сыграли вничью с "Крыльями Советов", пропустив два мяча в добавленное ко второму тайму время

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит нецензурные высказывания главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"У Галактионова два дисциплинарных нарушения, - сказал Григорьянц. - Первое состоит в том, что он пришел на послематчевое интервью с опозданием на 15 минут. Также мы рассмотрим высказывания Галактионова во время послематчевого интервью. Этот вопрос включен в повестку дня, Галактионов приглашен".

"Также по матчу "Крылья Советов" - "Локомотив" рассмотрим удаление тренера вратарей московского клуба Заура Хапова за оскорбительное поведение в отношении официального лица соперника. Также будет рассмотрено удаление старшего тренера "Крыльев Советов" Сергея Булатова с такой же формулировкой. Оба специалиста приглашены на заседание", - добавил Григорьянц. Заседание пройдет в четверг.

25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 3:3. Железнодорожники пропустили два гола в добавленное ко второму тайму время, причем последний был забит с пенальти уже после истечения компенсированных минут. После игры Галактионов в нецензурной форме высказался о судействе в этой игре.

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, наказывается дисквалификацией виновного игрока или официального лица клуба на срок от двух до четырех матчей.

"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с петербургским "Зенитом" 3 декабря.