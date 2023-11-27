КДК РФС рассмотрит оскорбительный жест футболиста "Краснодара" в адрес арбитра

Джон Кордоба показал неприличный жест в адрес второго ассистента судьи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительный жест колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в адрес арбитра после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Заседание пройдет в четверг.

"Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича и наставника "Урала" Виктора Гончаренко, - сказал Григорьянц. - Также будет рассмотрено удаление футболиста "Краснодара" Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес второго ассистента главного арбитра, футболист приглашен на заседание, у нас есть видео. У "Краснодара" также рассмотрим неподобающее поведение команды".

В воскресенье "Урал" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1. "Краснодар" потерпел второе поражение в текущем сезоне чемпионата России, команда идет на втором месте в турнирной таблице с 32 очками. В официальном протоколе матча говорится, что жест был показан на футбольном поле второму ассистенту судьи после завершения матча.