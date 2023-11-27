27 ноября, 09:08
Футбол в России

КДК РФС рассмотрит высказывания капитана "Локомотива" Баринова в адрес арбитра

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В протоколе матча московского клуба с самарскими "Крыльями Советов" указано, что полузащитник позволил себе оскорбительное поведение в отношении судейской бригады

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение капитана и полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова в отношении арбитра матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Также мы рассмотрим запись в протоколе по поводу оскорбительного поведения футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова, - сказал Григорьянц. - Он также приглашен на заседание. Видео у нас тоже есть. Вопрос также включен в повестку дня. В протоколе указано, что это было оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады". 

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" (3:3). Железнодорожники пропустили два гола в добавленное ко второму тайму время, причем последний был забит с пенальти уже после истечения компенсированных минут.

"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с петербургским "Зенитом" 3 декабря. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация