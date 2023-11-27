КДК РФС рассмотрит высказывания капитана "Локомотива" Баринова в адрес арбитра

В протоколе матча московского клуба с самарскими "Крыльями Советов" указано, что полузащитник позволил себе оскорбительное поведение в отношении судейской бригады

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение капитана и полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова в отношении арбитра матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Также мы рассмотрим запись в протоколе по поводу оскорбительного поведения футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова, - сказал Григорьянц. - Он также приглашен на заседание. Видео у нас тоже есть. Вопрос также включен в повестку дня. В протоколе указано, что это было оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады".

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" (3:3). Железнодорожники пропустили два гола в добавленное ко второму тайму время, причем последний был забит с пенальти уже после истечения компенсированных минут.

"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 16 матчах. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с петербургским "Зенитом" 3 декабря.