27 ноября, 09:17
Футбол в России

"Рубин Ялта" намерен участвовать в Кубке России по футболу в сезоне-2024/25

Крымский клуб решил отказаться от участия в текущем розыгрыше турнира из-за финансовых и организационных сложностей

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Ялтинский футбольный клуб "Рубин" будет стремиться участвовать в Фонбет - Кубке России в сезоне-2024/25. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент "Рубина" Кирилл Шапошников.

"В этом году участие в кубке мы бы физически не потянули, в следующем сезоне будем стремиться участвовать", - сказал Шапошников.

14 июля Шапошников рассказал ТАСС, что в клубе решили не участвовать в Кубке России сезона-2023/24, так как посчитали это сложным финансово и организационно.

6 июня "Рубин Ялта" получил лицензию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла второе место в таблице группы 1 дивизиона Б Второй лиги. 

Теги:
Российский футбол
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