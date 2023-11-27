Фиджитал-центр откроют в Казани к началу "Игр будущего"

Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Фиджитал-центр, который объединит инфраструктуру для классического спорта и киберспорта, будет открыт в Казани к "Играм будущего". Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на полях VI Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП).

"Мы сейчас его уже реализуем. Он будет построен к началу "Игр будущего", - сказал Леонов.

Соглашение о намерениях по развитию спортивной инфраструктуры, строительству "умных" спортивных объектов в Республике Татарстан было подписано осенью 2022 года. Подписи поставили Леонов и генеральный директор компании "Национальные технологии" Константин Юнов.

Первый в мире фиджитал-центр, который объединил на своей площадке киберспортивный клуб и "умные" спортивные площадки, открылся в Кемерове в сентябре 2022 года в рамках форума "Россия - спортивная держава". Как сообщали ТАСС в пресс-службе "Игр будущего", операторы планируют открыть в России более 50 фиджитал-центров и более 500 "умных" спортивных площадок в ближайшие годы.

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.