Нгамалё рассказал, что игроки "Динамо" поддержали Лещука после ошибки в матче с ЦСКА

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук допустил ошибку в эпизоде с первым голом ЦСКА

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского клуба "Динамо" поддержали вратаря команды Игоря Лещука после его ошибки в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё.

25 ноября "Динамо" в гостях обыграло ЦСКА со счетом 3:2. В эпизоде с первым голом красно-синих вратарь Лещук допустил ошибку.

"Это была ошибка, такое случается, мы не обвиняем его, - сказал Нгамалё. - Каждый может совершить ошибку, поэтому мы не обвиняем его в этом. У нас получился хороший результат, это самое важное. Конечно, мы поддержали Игоря, как поддерживаем всех. Он является хорошим голкипером, он знает, как сохранять концентрацию".

29 ноября "Динамо" дома сыграет с петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "У нас уже были матчи с "Зенитом". Для нас не имеет значения, "Зенит" это или другая команда. Мы отдаем себя полностью, мы продолжаем работать друг за друга", - добавил Нгамалё.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 16 матчах. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с казанским "Рубином" 4 декабря.