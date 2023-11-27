В "Динамо" рассказали, что их дело в ФИФА по Норманну сложнее, чем у "Ростова"

22 ноября трибунал Международной федерации футбола признал футболиста виновным по делу о разрыве контракта с "Ростовом" и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дело московского "Динамо" в Международной федерации футбола (ФИФА) по контракту норвежского полузащитника Матиаса Норманна сложнее, чем у "Ростова". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Мы шли отдельно от "Ростова", - сказал Пивоваров. - У нас немного сложнее ситуация, но мы подали заявление и ждем решения. Информации по поводу того, когда придет решение, нет".

20 августа клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА. 22 ноября трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с "Ростовом" и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.