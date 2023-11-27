В Казани заявили о готовности принять матчи сборной России по футболу во время Игр БРИКС

Соревнования пройдут с 12 по 23 июня

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Казань готова принять товарищеские матчи сборной России по футболу в период проведения Игр БРИКС. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"У нас в целом "Ак Барс - Арена" не задействована при проведении Игр БРИКС, - сказал Леонов. - Поэтому мы открыты к переговорам, открыты к общению. Я знаю, что идея такая существовала. Казань готова [принять матчи сборной]".

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что организация рассматривает варианты с проведением товарищеских матчей национальной сборной в период Игр БРИКС. При этом президент РФС Александр Дюков сообщал журналистам, что организация будет работать над созданием турнира среди стран - участниц БРИКС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани.