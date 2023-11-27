В "Динамо" сообщили, что близки к продлению контракта с футболистом Тюкавиным

21-летний нападающий является воспитанником московского клуба и выступает за основную команду с января 2021 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" близок к продлению соглашения с нападающим Константином Тюкавиным на более длительный срок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

12 ноября Пивоваров сообщил "Спорт-Экспрессу", что у Тюкавина активировалась опция продления контракта с "Динамо" до конца сезона-2024/25.

"Мы ведем переговоры с Константином Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог. Как только все закончим и пожмем друг другу руки, то сообщим, конечно", - сказал Пивоваров.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 20 матчей в различных турнирах, забив 8 мячей и отдав 5 результативных передач.