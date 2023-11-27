Источник сообщил, что Олимпийское собрание пройдет 15 декабря

Олимпийское собрание является высшим органом Олимпийского комитета России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ежегодное олимпийское собрание пройдет 15 декабря в здании Олимпийского комитета России. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Олимпийское собрание 2023 года пройдет 15 декабря в Олимпийском комитете России", - сообщил источник.

Олимпийское собрание является высшим органом Олимпийского комитета России, общим собранием его членов, оно проводится не реже одного раза в год. Участниками Олимпийского собрания с правом голоса являются представители от членов ОКР - юридических лиц, выдвинутые для участия в Олимпийском собрании в порядке, установленном членом ОКР, а также физические лица - члены Международного олимпийского комитета (МОК), почетные члены МОК, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Олимпийское собрание считается правомочным в случае присутствия более половины представителей членов ОКР, при условии, что представители олимпийских федераций составляют большинство участников Олимпийского собрания ОКР.