Фетисов заявил, что до последнего верил в способность НХЛ справляться с давлением

Ранее исполнительный директор профсоюза игроков лиги Марти Уолш сообщил, что россияне, скорее всего, не примут участия в турнире национальных сборных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов до конца верил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) сумеет справиться с политическим давлением в вопросе участия россиян в турнире национальных сборных, составленных из игроков лиги. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.

Международный турнир национальных команд, в котором будут выступать только игроки НХЛ, пройдет в феврале 2025 года. Ранее исполнительный директор профсоюза игроков лиги Марти Уолш сообщил, что россияне, скорее всего, не примут участия в соревновании, поскольку против этого выступят федерации других стран, в частности Финляндии и Швеции. Планируется, что в турнире, о названии которого еще нет договоренности, примут участие команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

"Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь, - сказал Фетисов. - Идет попрание прав спортсменов. С любой точки зрения это невозможно было себе представить еще какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных".