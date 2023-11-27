Глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов объявил о своей отставке

Поводом для отставки стали массовые протесты болельщиков

СОФИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной Болгарии Борислав Михайлов покинул пост президента Болгарского футбольного союза (БФС), на котором находился последние 18 лет. Об этом Михайлов сообщил на брифинге по итогам внеочередного заседания исполкома БФС.

"Чтобы всех успокоить, подаю в отставку. После того как я вернулся на пост главы БФС, организация находилась под жестким давлением критики, клеветы и агрессии. Несмотря на это, в краткие сроки мы выполнили поставленные задачи, заложенные в четырехлетнюю стратегию развития, принятую на последнем конгрессе организации, на котором мы победили. Да, национальная сборная не показала хорошего уровня игры, но все остальное, что от меня зависело, было сделано", - заявил Михайлов, подчеркнув, что "истинно горд достигнутым".

На 6 декабря запланировано проведение очередного заседания исполкома БФС. На нем будет определена дата проведения и повестка будущего конгресса организации, на котором будет выбран новый лидер болгарского футбола.

Поводом для отставки Михайлова стали массовые протесты футбольных болельщиков. 16 ноября в Софии перед началом матча сборных Болгарии и Венгрии в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года около 5 тыс. человек протестовали против руководства БФС, настаивая на его отставке. По решению футбольных властей этим болельщикам было отказано в доступе на стадион, в связи с чем они начали забрасывать полицию камнями и петардами, поджигать мусорные баки и автомобили, бить стекла машин и витрины. Для разгона толпы полицейские применили водометы и другие спецсредства.