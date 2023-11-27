Фетисов предлагал создать министерство спорта ООН для урегулирования сложных вопросов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею считает текущую ситуацию с допуском россиян к стартам упущением ООН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Организация объединенных наций (ООН) не должна была отдавать на откуп Международному олимпийскому комитету (МОК) и международным спортивным федерациям решение спорных вопросов, связанных с выступлением спортсменов в текущих политических условиях. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Считаю, что ООН упустила этот момент, отдав все права олимпийскому комитету и международным организациям, хотя участвуют страны, тратятся государственные деньги. Тот беспредел, который сейчас творится, - это именно упущение ООН, - сказал Фетисов. - У меня в свое время был разговор с генсеком ООН на счет того, чтобы было министерство спорта ООН, которое бы и занималось урегулированием таких вопросов. Но тогда, к сожалению, не сложилось".

21 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Представленная резолюция под названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" состоит из девяти пунктов, первым из которых является призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта зимних Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия зимних Паралимпийских игр.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.