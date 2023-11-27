Гусаров считает, что боксеров "Динамо" не нужно настраивать на матч с ЦСКА

Встреча пройдет 7 декабря в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Боксеров московского "Динамо" не нужно настраивать на матчевую встречу с ЦСКА. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Сергей Гусаров.

Матчевая встреча между боксерами ЦСКА и "Динамо", приуроченная к столетию двух обществ, пройдет 7 декабря в Москве.

"Я благодарен Федерации бокса России и [начальнику ЦСКА] Артему Валерьевичу Громову, эта идея родилась практически одновременно в наших головах, - сказал Гусаров. - Столетний юбилей отмечает и ЦСКА, и "Динамо", что касается настроя, наши подопечные - люди, которые служат родине, это на первом месте, нам их настраивать не нужно. Как уже было сказано, основная задача заключается в том, чтобы показать преемственность поколений. 7 декабря выйдут последователи, которые тоже уже титулованы, амбициозны, поэтому будет интересно".

"История "Динамо" и бокса началась одновременно, это 1923 год, первые армейские и динамовские секции зарождались тогда. Бокс был запрещен, но усилиями энтузиастов была пробита бюрократическая стена, было доказано, что это нужно здоровью нации. Мы считаем, что бокс является одним из наших профильных соревнований. Думаем, что вместе с федерацией бокса мы делаем большое дело и закладываем задел на будущее", - добавил Гусаров.

ЦСКА и "Динамо" в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания.