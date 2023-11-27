Саночница Демченко одержала третью победу на Кубке России 2023 года

В понедельник спортсменка первенствовала в индивидуальной гонке

ТАСС, 27 ноября. Бронзовый призер чемпионата мира по санному спорту 2020 года Виктория Демченко во второй день Кубка России в Сочи сумела завоевать еще одну золотую медаль. Всего в активе саночницы три награды высшего достоинства.

Кубок России по санному спорту проходил на олимпийской трассе в Сочи с 26 по 27 ноября. В первый день были разыграны медали в спринтерских гонках, в понедельник проходили классические индивидуальные гонки и эстафета.

Демченко во второй день турнира первенствовала в личной гонке, второе место заняла София Мазур, третье - Дарья Олесик. В заездах мужчин на одиночных санях лучшее время показал Семен Павличенко, вторым был Александр Горбацевич, третьим - Матвей Пересторонин. В двойках первенствовал экипаж Андрея Богданова и Юрия Прохорова, второй результат показали Лев Романов и Владислав Веремеенко, бронза досталась Евгению Евдокимову и Семену Микову.

Завершала Кубок России - 2023 командная гонка, победу в которой одержала сборная Московской области в составе Елизаветы Менуховой, Романа Репилова, Андрея Богданова и Юрия Прохорова.