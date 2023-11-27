Громов: задача боксерского матча "Динамо" - ЦСКА показать, что для сборной РФ мы едины

Матчевая встреча между боксерами ЦСКА и "Динамо", приуроченная к столетию двух обществ, пройдет 7 декабря в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Основная задача матчевой встречи по боксу между спортсменами "Динамо" и ЦСКА показать, что для сборной России эти два спортивных общества едины. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

Матчевая встреча между боксерами ЦСКА и "Динамо", приуроченная к столетию двух обществ, пройдет 7 декабря в Москве.

"Спортсмены "Динамо" и ЦСКА - основной костяк сборной команды страны, многие из тех, кто встретится на ринге 7 декабря, до этого встречались, у каждого есть свой счет побед и поражений. Думаю, у каждого будет стимул, чтобы улучшить свой счет или восстановить его. Здесь, я думаю, ребят настраивать не надо, все очень идейные и все прекрасно понимают, что основная задача этой матчевой встречи показать, что хоть мы и можем быть соперниками на ринге, но для сборной команды страны по боксу мы едины", - сказал Громов.

Он также выразил уверенность в том, что 7 декабря зрители смогут увидеть в качестве почетных гостей матчевой встречи прославленных советских боксеров. "ЦСКА и "Динамо" приложат максимальные усилия, чтобы их всех собрать в одном месте, отдать им дань уважения и дать возможность показать их воочию нашим молодым спортсменам, чтобы продолжить преемственность поколений".

ЦСКА и "Динамо" в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания.