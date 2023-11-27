В Чувашии с 2024 года ежегодно будут проводиться соревнования среди ветеранов СВО

По информации Минспорта республики, пять ветеранов спецоперации из региона приняли участие в Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии "Кубок защитников Отечества"

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Спортивные состязания среди ветеранов специальной военной операции (СВО) планируется ежегодно проводить в Чувашии начиная с 2024 года. Соответствующее предложение Минспорта республики поддержал глава Чувашии Олег Николаев на совещании в региональном правительстве.

"Мы предлагаем предусматривать ежегодное финансирование, начиная со следующего года, проведения подобных соревнований [среди ветеранов спецоперации] на территории Чувашской Республики, а также финансирование выездов наших ветеранов на соревнования в другие регионы", - сообщила исполняющая обязанности главы Минспорта республики Татьяна Рябинина при подведении итогов участия сборной команды Чувашии в Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО.

Она пояснила, что физкультура и спорт являются одним из эффективных методов реабилитации возвращающихся домой военнослужащих, позволяют быстрее адаптироваться в мирной жизни. "В связи с этим предлагается проводить во всех муниципальных образованиях республики муниципальные этапы спортивных соревнований и физкультурных мероприятий среди ветеранов [спецоперации], а также включать их в ежегодные муниципальные календарные планы официальных спортивных мероприятий", - добавила и.о. министра.

Николаев поддержал данные предложения, подчеркнув, что один из приоритетов государственной политики - поддержка участников спецоперации. "Их вовлечение в активную жизнедеятельность позволит как можно быстрее адаптироваться", - подчеркнул глава региона.

По информации Минспорта республики, пять ветеранов специальной военной операции из Чувашии приняли участие в Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии "Кубок защитников Отечества", который прошел в Уфе с 20 по 23 ноября. В копилке сборной Чувашии - одна золотая медаль в настольном теннисе. Помимо соревнований, была организована обучающая и культурно-досуговая программы.