Призовой фонд финала Гран-при по самбо составит 4 млн рублей

Соревнования пройдут 7-8 декабря в Свердловской области

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Призовой фонд в 4 млн рублей разыграют участники финала Гран-при по самбо, который пройдет 7-8 декабря в Верхней Пышме Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации самбо.

Соревнования по самбо в формате Гран-при в России проводится впервые, отборочные этапы турнира состоялись в Краснодаре, Уфе и Казани. Допуск на каждый из этапов осуществлялся по итогам Кубка России и чемпионата страны, также к соревнованиям допускались иностранные спортсмены.

"Формат Гран-при для нас новый, он заинтересовал общественность и наших спортсменов. В следующем году он немного претерпит изменения по формату, но не по сути", - отметил глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

На каждом этапе в финал отбирались по два лучших самбиста в каждом весе. В финале Гран-при в мужском спортивном и боевом самбо будет представлено по шесть спортсменов в каждой категории, в женском - по четыре. Участниками турнира в Верхней Пышме, помимо россиян, станут представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Белоруссии и Азербайджана.