Россиянка Гусева стала бронзовым призером чемпионата мира по борьбе кураш

В турнире участвовали две российские спортсменки под нейтральным флагом

АШХАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Российская спортсменка Владлена Гусева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе кураш. Соревнования проходят в Ашхабаде.

Гусева выступает в категории до 63 кг. В предварительном поединке она победила вьетнамскую спортсменку Нгуен Тхи Нгок Нхунг. В полуфинале россиянка уступила Ван Тинг Ли (Тайвань) и заняла третье место.

В турнире участвовали две российские спортсменки, они выступали под нейтральным флагом. Ранее Светлана Бурцева в категории до 70 кг проиграла в предварительном поединке спортсменке из Казахстана Азхар Салыковой.

Соревнования проходят 27-28 ноября. Всего будет разыграно 60 медалей (15 золотых, 15 серебряных и 30 бронзовых) в 7 мужских и 8 женских весовых категориях. В турнире участвуют 243 спортсмена из 46 стран.